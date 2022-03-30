Москва, , 11:02 — REGNUM Феномен укрепления рубля на фоне жесточайших антироссийских санкций корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. По его словам, власти выбрали верный курс: дефолта не будет, а информационная истерия уже проходит.

Курсы доллара и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Мы видим, что курс не просто стабилизируется: можно сказать, что действительно произошёл откат, потому что с первых дней военной операции на фоне панических настроений, в каком-то смысле связанных с массовым психозом, мы действительно видели резкий скачок роста доллара по отношению рублю. Исходя из этого многие начали думать о том, что в нашей стране произойдёт дефолт. Первый очень важный момент для понимания: внутренний дефолт, девальвация рубля в нынешних условиях невозможны.

То есть, повторения 1998 года не будет. Второй — тоже очень важный момент: когда нам говорят о том, что Россия может стать страной дефолта, нужно различать. Есть просто внутренняя ситуация, а есть — внешние обязательства. Даже в рамках внешних обязательств Россия имеет абсолютно все возможности эти обязательства закрывать, причём закрывать на тех условиях, которые абсолютно приемлемы нашими внешними кредиторами. Иными словами, никлого дефолта не будет.

Это касается внешнего периметра (то есть все наши обязательства, по которым мы должны платить, будут исполнены), и тем более, не будет никакого внутреннего шока. К сожалению, события спровоцированы массовой информационной истерией. Но даже если посмотреть внимательно на ситуацию, с учётом того, что половина наших золотовалютных резервов заморозили (мы действительно хранили их, в том числе, на внешних рынках и запарных странах), нынешняя политика Центробанка не носит хаотичный характер, а все действия, которые были предприняты, позволили совершить этот откат к обменному курсу: 1 доллар — 86 рублей.

То есть, в принципе можно сказать о том, что ситуация сейчас стабилизировалась и это позитивно отразится на российских гражданах. Нужно понимать, что в данных обстоятельствах любая спонтанная на эмоциональном уровне продажа или скупка валют никакого положительного эффекта не принесет.

Ещё один очень важный момент заключается в том, что те заявления, которые мы слышим со стороны Запада, о том, что один доллар — 200 рублей (об этом недавно Байден говорил), это специально спланированная психологическая атака на население. Она не связана с ситуацией на валютных рынках, не связана с ситуацией в российской экономике. Поэтому те шаги, которые предпринимал Центробанк, они в условиях стрессовой ситуации, как мы видим, были абсолютно оправданы.

В целом если говорить о людях, хранить нужно в рублях: приобретение валюты сейчас связано с очень большими проблемами. К тому же, обменный курс будет очень выгодным. Когда первый шок от происходящего прошёл, мы видим, что правительство и Центральный банк приняли ряд решений, которые позволили остановить спекуляции за счет обменного курса и резких скачков и падений.

Это позволило, пять же, стабилизировать валюту. Безусловно, очень большое влияние на укрепление курса рубля оказало заявления президента Путина, что наши, так называемые партнёры из недружественных стран, будут покупать российский газ ра рубли. Ну и третий очень важный момент — как мы видим: не все страны поддержали санкционную политику, многие, в том числе и западные компании, не готовы уходить из России.

Они не хотят терять рынок сбыта и большое количество вложенных инвестиций. Как мне кажется, все это ведёт к тому, что доллар должен стабилизироваться примерно на этих отметках. Да, безусловно, мы увидим увеличенные темпы инфляции, но вместе с тем, стабилизация курса рубля говорит о том, что действия властей по нашей макроэкономике в нынешней ситуации абсолютно правильные, мы видим, что президент держит данный вопрос в приоритете.

Очень многие требовали доставку Набиуллиной и Силуанова, Несмотря на то, что в целом макроэкономическая политика носит достаточно либеральный характер, в нынешних условиях они сработали очень профессионально и это безусловно отразилось на стабилизации курса доллара к рублю», — считает Никита Данюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 29 марта валюта продолжила дешеветь. Курс доллара оказался менее 85 рублей. Евро оказался дешевле 94 рублей.

Читайте также: Эксперт: «Европа всё-таки перейдёт на оплату газа рублями»