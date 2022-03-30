Чита, , 11:01 — REGNUM В Забайкальском крае прошли учебные полёты по преодолению средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ авиачасти армейской авиации Восточного военного округа (ВВО). Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ

пресс-служба ВВО «Часть полётов выполнялась на предельно малой высоте, с совершением манёвров различной сложности с целью ухода от средств ПВО».

В ходе полётов, в которых приняли участие лётчики 1-го и 2-го класса, экипажи также совершенствовали навыки пилотирования с применением приборов ночного видения и в режиме радиомолчания, а также посадки боевых машин на необорудованную площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ударными вертолётами Ми-28 бронетехники войск ВСУ.

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