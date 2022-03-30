Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве с 2019 года производство жидкого мыла увеличилось в 2,8 раза — с 500 тонн до 1,4 тысячи тонн в 2021 году сообщается на портале мэра столицы.

Цех производства мыла и глицерина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также в 2021 году объем выпущенных средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов в столице составил 59,8 млн штук, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2019 годом».

В столице работает 32 производства косметической продукции, из них на 13 предприятиях выпускают мыло. Отмечается, что предприятия способны заменить на рынке зарубежных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2021 года московский экспорт косметической продукции вырос на 27,7%.

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