Донецк, , 11:00 — REGNUM В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Донецке украинскими боевиками разрушены три этажа, один человек погиб, пострадали семеро. Об этом 30 марта сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

«Сегодня утром, с целью террора мирных жителей Республики украинские националисты осуществили очередную кровавую провокацию, обстреляв из РСЗО «Ураган» и ствольной артиллерии густонаселенный микрорайон Текстильщики г. Донецка», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате подлого террористического акта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа.

«Один мирный житель погиб, семеро получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.