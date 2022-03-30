Донецк, 30 марта 2022, 11:00 — REGNUM В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Донецке украинскими боевиками разрушены три этажа, один человек погиб, пострадали семеро. Об этом 30 марта сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что в результате подлого террористического акта разрушены три этажа девятиэтажного жилого дома, повреждена школа.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.