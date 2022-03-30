Махачкала, 30 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Дагестане переданы в суд уголовные дела о мошенничестве в отношении двух директоров центров соцобслуживания населения. Их подозревают в хищении бюджетных денежных средств в составе преступной группы, созданной чиновниками из министерства труда и социального развития Дагестана. Общая сумма ущерба, нанесенного участниками этой схемы, составила более 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

禁书 网 Арест

Как установлено в ходе следствия, обвиняемые в 2017—2018 годах добровольно вошли в состав преступного сообщества. Являясь директорами комплексных центров социального обслуживания населения Каякентского и Ногайского районов, они участвовали в хищении денежных средств, выделяемых для социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.

Ранее сообщалось, что следствие считает главным фигурантом уголовного дела экс-министра труда и соцразвития Расула Ибрагимова. В числе участников аферы также назывались директора центров соцобслуживания в Каякентском, Унцукульском, Табасаранском и Цумадинском районах, а также два экс-директора таких же центров в Дербентском и Бабаюртовском районах.

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