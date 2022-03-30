Пекин, , 11:32 — REGNUM Китай готов содействовать в продвижении российско-украинских переговоров. Об этом официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил 30 марта на брифинге.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

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Отвечая на вопрос о готовности Пекина выступить гарантом мирного соглашения между Москвой и Киевом, он подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль и содействовать нормализации ситуации на Украине.

Дипломат отметил, что Китай будет содействовать урегулированию, следуя «собственным методам». Пекин намерен взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон, чтобы приблизить окончание вооружённого противостояния.

Ван Вэньбинь также заявил, что власти КНР совместно с российским руководством будут содействовать развитию в мире подлинных многосторонних отношений и их демократизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле состоялся очный раунд переговоров представителей России и Украины.

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