Тбилиси, 30 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили сообщили неправду, заявив, что все обращения правительства о назначении послов были удовлетворены. С таким обвинением выступил перед журналистами депутат парламента, глава фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Он отреагировал на заявление администрации президента, что в 2021 году Зурабишвили представили 12 кандидатов на должность послов, и она согласовала назначение их всех.

«Я уточнил несколько минут назад, что на обращение МИД в связи с несколькими послами вообще не дан ответ, а в связи с несколькими послами есть письменный отказ, — сказал Мдинарадзе. — Была однозначно неверная информация, что по всем обращениям, которые были направлены, был положительный ответ, это неправда и неверная информация».

Депутат обвинил администрацию президента, что там пользуются закрытым форматом переписки между главой государства и правительством и распространяют неверную информацию.

Ранее пресс-служба правительства Грузии также обвинила аппарат президента республики в распространении неверной информации. В правительстве отметили, что Зурабишвили согласовывала не всех кандидатов на дипломатические посты, хотя, согласно конституции Грузии, за внешнюю политику отвечает правительство, а не президент.

Стоит отметить, что между правительством Грузии и Зурабишвили началось противостояние с вопроса о присоединении к антироссийским санкциям. В правительстве отказываются это делать, а президент настаивает на том, что нужно поддержать киевский режим. После этого Зурабишвили обвинила правительство в отказе разрешить ей встречи с представителями ЕС, что пришлось делать в частном порядке. После этого президента обвинили в нарушении конституции, а «Мечта» обратилась с иском в Конституционный суд.