Якутск, 30 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Якутии фиксируют стабилизацию ситуации со стоимостью товаров первой необходимости. По словам председателя Госкомитета по ценовой политике Якутии Антонины Винокуровой, рост цен замедлился, сообщило Yakutia-Daily.ru.

Стиральный порошок

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«По городу Якутску снижение цен наблюдается по 17-и наименованиям товаров, а по 15-и наименованиям рост составил менее 10%», — отметила руководитель Госкомцен.

Более, чем на 10% подорожали стиральный порошок и хозяйственное мыло. Зафиксирован сезонный рост цен на картофель. Тем не менее, количество обращений на горячую линию по повода удорожания товаров сократилось, заверила Антонина Винокурова. Когда звонки поступают, информацию от жителей региона передают в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии зафиксировали повышение цен на 21 товар из списка социально значимых, подешевели — пять. Рост стоимости на большинство продуктов составил 2%.