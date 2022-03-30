Мадрид, , 10:57 — REGNUM Инфляция в Испании в марте 2022 года составила 9,8%. Об этом сообщает Национальный институт статистики Испании.

Испания

«Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в марте 2022 года составляет 9,8%», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что это самый высокий показатель с мая 1985 года: в феврале 2022 года этот показатель составлял 7,6%.

В институте объяснили, что такой рост вызван рядом факторов — например, повышением цен на электричество, топливо, продукты в магазинах и безалкогольную продукцию.