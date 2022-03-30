Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 марта 2022, 10:56 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области расторгнут муниципальный контракт на ремонт пешеходного моста через реку Трубеж. Об этом сообщили в Ярославском УФАС.
В УФАС обратился заказчик работ МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» с требованием включить подрядчика ИП Беззубцева в реестр недобросовестных поставщиков.
Однако УФАС в срыве ремонта увидел вину не подрядчика, а заказчика — муниципального казённого учреждения. Контракт на ремонт моста стоимостью более 700 тыс рублей был заключён по итогам аукциона в декабре 2021 года. Провести работы предполагалось в декабре-январе. Однако, как выяснилось, ремонт был спланирован плохо.
Кроме того, заказчик приостановил дальнейшее выполнение подрядчиком работ по контракту, а затем и расторг его в одностороннем порядке. Рассматривая вопрос о включении подрядчика в реестр недобросовестных, комиссия пришла к выводу, что недобросовестно исполнял контракт не подрядчик, а заказчик.
В итоге комиссия отказалась включать индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. А должностному лицу заказчика может грозить штраф в размере до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств — до 106 тысяч рублей.
Люди продолжают пользоваться мостом, но безопасность его под вопросом.