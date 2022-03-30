Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:56 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области расторгнут муниципальный контракт на ремонт пешеходного моста через реку Трубеж. Об этом сообщили в Ярославском УФАС.

Мост через Трубеж в Переславле

В УФАС обратился заказчик работ МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» с требованием включить подрядчика ИП Беззубцева в реестр недобросовестных поставщиков.

Однако УФАС в срыве ремонта увидел вину не подрядчика, а заказчика — муниципального казённого учреждения. Контракт на ремонт моста стоимостью более 700 тыс рублей был заключён по итогам аукциона в декабре 2021 года. Провести работы предполагалось в декабре-январе. Однако, как выяснилось, ремонт был спланирован плохо.

«Локальным сметным расчетом, являющимся составной частью аукционной документации, была предусмотрена замена только деревянных ступеней мостового сооружения. Однако в ходе выполнения подрядчиком работ по контракту выявилось, что мостовое сооружение требует также замены поперечных деревянных балок, что не было предусмотрено аукционной документацией, а также не было учтено при расчете начальной (максимальной) цены контракта. В целях урегулирования сложившейся ситуации подрядчик обратился к заказчику с письмом, в котором просил последнего продлить сроки выполнения работ по контракту, однако заказчик ответил на данную просьбу отказом», — сообщили в Ярославском УФАС.

Кроме того, заказчик приостановил дальнейшее выполнение подрядчиком работ по контракту, а затем и расторг его в одностороннем порядке. Рассматривая вопрос о включении подрядчика в реестр недобросовестных, комиссия пришла к выводу, что недобросовестно исполнял контракт не подрядчик, а заказчик.

«Именно заказчик после выявления необходимости в выполнении дополнительного объема работ не только не принял необходимых мер, направленных на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации по своей инициативе, но и не отреагировал на попытки подрядчика разрешить миром спорные вопросы», — сообщили в УФАС.

В итоге комиссия отказалась включать индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. А должностному лицу заказчика может грозить штраф в размере до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств — до 106 тысяч рублей.

Люди продолжают пользоваться мостом, но безопасность его под вопросом.