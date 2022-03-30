Асадабад, Афганистан, 30 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Кунар убит мирный житель. Член семьи погибшего сообщил газете «8 Собх», что Атаулла был застрелен неизвестными лицами, когда возвращался домой в уезде Мануги.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По словам собеседника, Атаулла ни к кому не относился враждебно и занимался бизнесом на уездном базаре.

Атаулла был братом бывшего начальника службы безопасности округа Мануги.

Силовики пока не дали комментариев СМИ.