Москва, 30 марта 2022, 10:55 — REGNUM Запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил пока только по рядовым западным потребителям, заявил 30 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что антироссйсйкие санкции пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. Так, жители России сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею.
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