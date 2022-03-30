Москва, , 10:55 — REGNUM Запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил пока только по рядовым западным потребителям, заявил 30 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Официальное интернет-представительство президента России

«Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям — владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим», — написал он в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что антироссйсйкие санкции пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. Так, жители России сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею.

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«Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата», — заключил Медведев.