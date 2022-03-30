Москва, 30 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил пока только по рядовым западным потребителям, заявил 30 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

«Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям — владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим», — написал он в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что антироссйсйкие санкции пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. Так, жители России сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею.

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата», — заключил Медведев.