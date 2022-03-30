Анадырь, , 11:04 — REGNUM В ответ на санкции в отношении России правительство Чукотки формирует резервы, направленные на повышение устойчивости экономики. Власти увеличили объём окружного резервного фонда и направили дополнительные 314,8 млн рублей на продовольственную безопасность северян, сообщает ИА «Чукотка».

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На очередном заседании Думы округа депутаты приняли изменения в закон об окружном бюджете на 2022 год. Его доходы увеличатся на 9,2 млрд рублей за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета и поступлений от компании «Русгидро».

Расходы округа вырастут на 11,9 млрд рублей.

Дополнительные средства также направят на развитие ЖКХ и водохозяйственного комплекса, на приобретение жилья в Анадыре для детей-сирот. 88 млн рублей получит здравоохранение.

С учётом принятых поправок доходы окружного бюджета будут равны 48,9 млрд рублей, расходы — 53,4 млрд. Дефицит составит 4,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы не смотря на санкции не отказываются от проектов на Дальнем Востоке — накопленный объём инвестиций уже составляет 2,2 трлн рублей, об этом на заседании Общественного совета при Минвостокразвития 29 марта заявил глава ведомства Алексей Чекунков.