Канберра, 30 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Похоже, что уходящая в отставку сенатор Кончеттой Фьерраванти-Уэллс от Либеральной партии Австралии решила воспользоваться моментом и в ходе своего выступления в парламенте высказала все, что думает о лидере своей партии и премьер-министре страны Скотте Моррисоне. О речи Фьерраванти-Уэллс впоследствии рассказали журналисты Nine News в своем репортаже от 30 марта.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В своем выступлении, которое растянулось на 10 минут, сенатор, кажется, прошлась по личности Моррисона по всем пунктам, назвав его «автократом» и «хулиганом, у которого нет морального компаса». Она также открытым текстом заявила, что он не обладаем необходимыми качествами, чтобы занимать должность премьер-министра Австралии.

«В качестве политика я встречала немало безжалостных людей в своей жизни … Моррисон этот список возглавляет», — сказала сенатор, в то время как ее удивленные коллеги продолжали слушать.

«Ну, предшественников на моем месте она точно также критиковала», — заявил впоследствии Моррисон, когда журналисты попросили его прокомментировать выступление Фьерраванти-Уэллс.