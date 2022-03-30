Ульяновск, , 10:54 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по очередному уголовному делу о похищении человека. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 34-летний ульяновец. Следствие полагает, что 18 июня 2020 года он напал на пострадавшего на территории гаражно-строительного комплекса по проспекту Ленинского Комсомола в Ульяновске. Правоохранители установили, что угрожая ножом, он забрал у жертвы телефон, деньги и посадил в свою машину.

«Требуя передачи ему 20 тыс. рублей ежемесячно, нападавший вывез пострадавшего к кладбищу и угрожал расправой», — отмечают в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Суд признал его виновным в похищении человека (п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ), разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о похищении человека в Ульяновске осудили двух братьев.

Подробнее: Двух братьев в Ульяновске осудили за похищение человека