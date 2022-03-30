Джакарта, , 10:53 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что страна получила через двусторонние и многосторонние каналы 505 551 435 доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Компания Sinovac предоставила Индонезии 295 512 280 доз, AstraZeneca — 104 731 390 доз, Pfizer — 63 253 425 доз, Moderna — 23 780 340 доз, Covavax — 9 000 000 доз, Sinopharm — 8 450 000 доз и J&J — 824 000 доз. Из этого количества 25% или 125 863 185 доз вакцины были получены бесплатно через многостороннюю схему Covax.

Индонезия получила вакцину от коронавируса в виде грантов от других стран, таких как США, Германия, Австралия, Япония, Франция, Нидерланды, Италия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что правительство поставило цель привить 70% населения в апреле 2022 года.

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