Оренбург, , 10:53 — REGNUM В оренбургский Региональный ситуационный центр (РСЦ), который функционирует на базе налоговой службы, за две недели (9 — 23 марта) поступило 156 обращений от представителей бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре УФНС по Оренбуржью.

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Значительная часть обращений касалась вопросов о предоставлении отсрочки платежей. Налогоплательщики информировали о нарушении логистики по импортно-экспортным поставкам, проблемах с закупкой чековой ленты и повышении ставки по кредитам. Каждое обращение рассматривается индивидуально.

Стоит отметить, РСЦ возобновил свою работу с 9 марта 2022 года. Первостепенная задача центра заключается в сборе информации о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в сложной геополитической ситуации. Эти сведения необходимы для выработки мер господдержки.