Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Трудовой мигрант в здании «Лахта Центра» на северо-западе Петербурга тяжело ранил коллегу из-за денежного долга. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож Mr Seb

Конфликт произошел 29 марта в самом высоком здании Петербурга — «Лахта Центр» на Лахтинском проспекте. Около 13:30 мск в экстренные службы поступило сообщение, что на 39-м этаже небоскрёба 30-летний рабочий, занимавшийся там отделочными работами, ударил ножом коллегу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что гражданин одной из азиатских стран СНГ в результате внезапно возникшего конфликта из-за денежного долга тяжело ранил ножом своего 30-летнего соотечественника.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.

Задержанный был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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