Кундуз, Афганистан, , 10:53 — REGNUM Представительство организации «Врачи без границ» сообщает, что менее чем за месяц около 400 детей в афганской провинции Кундуз заразились корью, пишет газета «8 Собх».

Корь у малыша Inet-health.ru

Организация открыла отделение по лечению кори в провинции Кундуз в феврале после увеличения случаев заболевания среди детей. В информационном бюллетене организации говорится, что 93% больных корью — дети в возрасте до пяти лет.

«Врачи без границ» говорят, что корь — это вирусное заболевание, которое может привести к смертельным заболеваниям, таким как респираторные инфекции, такие как воспаление легких или подмышек. Симптомы кори появляются через 10−14 дней после контакта с вирусоносителем. Лучший способ не заразиться корью — сделать прививку.

В последнее время значительный рост заболевания корью наблюдается в провинциях Гильменд, Герат, Кундуз и Бадахшан.