Канберра, , 10:55 — REGNUM Последние месяцы передышки, когда число новых случаев заражения коронавирусом по всей Австралии неуклонно снижалось, кажется, закончилось. Теперь новая волна распространения инфекции продолжает распространяться по территории всего континента. Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News.

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Так, за последние сутки в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде число новых случаев заражения выросло. В трех штатах зарегистрировано 25 235, 11 749 и 10 626 новых случаев заражения коронавирусом соответственно. За последние 24 часа суммарно от COVID-19 в них скончались еще 27 человек — 15 в Новом Южном Уэльсе, семь —в Виктории и пять — в Квинсленде.

Западная Австралия также присоединилась к другим штатам, зафиксировав скачок числа случаев за минувший день. В штате было выявлено 9 754 новых случая заражения коронавирусом.

В Южной Австралии выявили 5 496 новых случаев заражения коронавирусом.

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