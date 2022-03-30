Кызыл, , 10:52 — REGNUM В Туве расширили список льготников, которым разрешено не платить транспортный налог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На льготу ранее могли претендовать только ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, Герои Советского Союза и России, кавалеры орденов Славы и трудовой Славы всех степеней, пострадавшие от радиации после аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно изменения в региональном законодательстве теперь от уплаты транспортного налога также освобождены ветераны боевых действий, участники испытаний ядерного и термоядерного оружия в составе подразделений особого риска, а также ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах.