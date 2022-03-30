Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM На Среднем Урале дело об убийстве свердловчанки направили в суд. В совершении преступления обвиняют таксиста из Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора по связям с общественностью Марина Канатова.

Суд

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Инцидент произошёл в июне 2021 года. Свердловчанин согласился подвезти девушку на своём автомобиле. Когда та села в машину, таксист решил украсть ее драгоценности. Уралец остановил машину на обочине и изнасиловал пассажирку, угрожая ножом. После этого обвиняемый связал девушку и отнёс к кустам, где несколько раз ударил ее ножом. В результате полученных травм пассажирка скончалась. Мужчина украл у свердловчанки ценности на сумму 74 тысячи рублей и покинул место происшествия.

Обвиняемого задержали. Он утверждал, что отвёз девушку в кафе и оставил там. Показания уральца проверили на телеграфе. Оказалось, что мужчина пытается ввести полицейских в заблуждение, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, следователи провели все необходимые экспертизы. Врачи сделали вывод, что таксист вменяем. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит наказание до пожизненного лишения свободы.