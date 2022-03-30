Симферополь, 30 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Серьёзного роста цен на отдых в Крыму не будет, считает председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова. Об этом она заявила 29 марта в эфире «Радио Крым».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В республике есть большое количество новых льгот и скидок. Наши отельеры, чтобы заполниться, предлагают весомые скидки и акции на туристические продукты. Поэтому в настоящий момент мы не можем говорить, что произошёл рост цен», — сказала Виноградова.

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе рост цен на отдых в Крыму не будет выше уровня инфляции.

«Долгосрочный прогноз оптимистичный. Думаю, что массового весомого подорожания не будет. В рамках сегодняшних инфляционных процентов мы видим, что каждый туристический продукт может подорожать на 5−10%, а может и нет, с учётом акций и предложений отельеров», — приводит «Радио Крым» слова Виноградовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил об ожидаемом рекордном турпоток в регион в 2022 году после снятия ограничений на авиасообщение.