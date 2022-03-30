Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил наличие продуктов питания и товаров первой необходимости в нескольких магазинах Центрального округа. Выяснилось, что продукты питания в наличие есть.

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«Я специально выбрал это время — конец рабочего дня, когда люди возвращаются с работы и по пути заходят в магазины. Охватили разные сети. Практически везде прилавки наполнены, цены разные, — рассказал мэр. — В одном месте мы столкнулись с тем, что дешёвый сахар закончился. Взяли на заметку, будем разговаривать с руководством, почему перебои. Но я подчёркиваю: дефицита сахара ни в городе, ни в области нет. По гречке есть отклонения по цене, так как разные поставщики. Общее впечатление: ажиотажный спрос мы прошли, ситуация стабилизировалась и товары присутствуют на прилавке».

Он подчеркнул, что власти мониторят цены и наличие продукции ежедневно.