Москва, , 10:50 — REGNUM Мировая финансовая система не останется прежней по причине её компрометации. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

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«Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется — слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения», — написал Медведев.

По его словам, эти фигуры «сильно подмочили» свою репутацию: «Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности».