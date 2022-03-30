Москва, 30 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, возвращающиеся на Землю, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Это 30 марта следует из трансляции, которая ведется на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Космический корабль «Союз»

Также указывается, что, согласно информации Центра управления полетами, в 13:34 мск корабль выдаст тормозной импульс для схода с орбиты и примерно в 14:02 разделится на отсеки, после чего спускаемый аппарат с космонавтами продолжит посадку, а остальные сгорят в плотных слоях земной атмосферы.

Кроме того, отмечается, что спустя три минуты после разделения спускаемый аппарат войдет в атмосферу и в 14:13 над ним раскроется парашют. Посадка капсулы с космонавтами должна произойти примерно в 14:28 в традиционном районе — в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три спутника «Тяньпин-2», которые предназначены для корректировки модели распределения орбитальных параметров, вывел на околоземную орбиту Китай.