Кабул, , 10:49 — REGNUM Тело женщины было обнаружено в её доме в районе Даште-Барчи в Кабуле. Халед Дзадран, глава пресс-службы полицейского управления Кабула, подтвердил эту новость газете «8 Собх», и сообщил, что в ходе предварительного следствия родственники женщины обвинили в её смерти грабителей.

Место обнаружения мёртвого тела dingler1109

По словам Дзадрана, идёт следствие, и он не сможет сообщить подробности до окончания расследования.

Дзадран сообщил, что при осмотре дома убитой было обнаружено, что мебель сдвинута, а вещи разбросаны.

В последнее время со всей страны поступают сообщения о преднамеренных убийствах, причём официальные лица часто называют их причиной семейные неурядицы.