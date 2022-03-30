Сеул, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1314 человек. Об этом 30 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 30 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 948 629 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 3712 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 482 876 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 20 363 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 688 629 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 424 641 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 12 774 956.

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