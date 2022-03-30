Самара, 30 марта 2022, 11:01 — REGNUM Четверых мужчин обвинили в нескольких преступлениях в отношении девушки в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, весной прошлого года один из фигурантов уголовного дела захотел совершить разбойное нападение на ранее незнакомую ему жительницу поселка Береза в целях личного обогащения.
В материалах дела указано, что он предложил двоим приятелям принять участие в этом преступлении.
«Молодые люди, передвигаясь на машине, принадлежащей их знакомому, подъехали к потерпевшей, идущей по улице, после чего насильно посадили ее на заднее сиденье указанного транспортного средства. Уже в машине на голову потерпевшей надели пакет, лишив ее визуального обзора, после чего отвезли в лесной массив», — сообщает пресс-служба.
Следователи считают, что фигуранты уголовного дела угрожали потерпевшей применением насилия и потребовали у нее отдать им дорогостоящий смартфон и 50 тысяч рублей.
По версии следствия, обвиняемые забрали у потерпевшей телефон и деньги, после этого двое фигурантов уголовного дела совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера.
«Один из обвиняемых снимал происходящее на камеру мобильного телефона с целью последующего использования данных материалов для вымогательства денежных средств от потерпевшей», — говорится в сообщении пресс-службы.
В материалах дела указано, что обвиняемые тщательно готовились к совершению преступления.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам похищение человека, разбоя, вымогательства, насильственных действий сексуального характера, нарушения неприкосновенности частной жизни, а также незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.
Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.