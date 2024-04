Нью-Йорк, США, 30 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Американская пауэр-поп-группа Beach Bunny вернулась с анонсом своего второго студийного альбома Emotional Creature и выпустила новую песню Fire Escape в качестве лид-сингла. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Группа Beach Bunny

Fire Escape — первый новый материал группы в этом году, он войдет в альбом Emotional Creature вместе с прошлогодним синглом Oxygen.

Альбом Emotional Creature последует за их дебютным альбомом Honeymoon, вышедшим в 2020 году, и был спродюсирован Шоном О'Кифом, работавшим с группой Fall Out Boy.