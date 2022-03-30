Брянск, , 10:55 — REGNUM В Брянской области за предыдущие сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 412 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в региональном оперативном штабе. Поступили в больницы 23 человека.

Больничная палата (с) Официальный сайт Мэра Москвы

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Всего в Брянской области выявлено 157 764 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 152 367 человек. Скончались от осложнений 3 770 пациентов, из которых восемь смертей зафиксированы за минувшие сутки.

Лаборатории региона провели 1 685 287 исследований на коронавирус.