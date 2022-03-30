Москва, , 10:47 — REGNUM Законопроект, позволяющий снизить риски нарушения прав и законных интересов граждан в сфере имущественных отношений, а также упростить процесс взаимодействия физических лиц с органом регистрации прав, внёс в Госдуму депутат от «Единой России» Павел Крашенинников, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

В настоящее время собственник может обезопасить свое имущество путем внесения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) записи о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия. При наличии такой записи в ЕГРН заявление о государственной регистрации будет возвращено органом регистрации прав без рассмотрения в том случае, если его представило лицо, не являющееся правообладателем объекта имущества.

Поправками предлагается закрепить, что при наличии такой отметки в реестре личное присутствие правообладателя будет необходимым не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки у нотариуса.

Внести отметку о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя станет проще, так как это можно будет сделать по доверенности, составленной в нотариальной форме, отметил Крашенинников.

Кроме того, предлагается расширить случаи применения электронного документооборота.

В настоящее время физическое лицо может воспользоваться возможностью подачи заявления о государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на объект недвижимости в электронной форме. Законопроектом предлагается разрешить подачу заявления в форме электронного документа также для случаев государственной регистрации договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Также предлагается закрепить, что ряд ранее принятых законов вступят в силу раньше. В первую очередь, это касается закона о «дачной амнистии». Срок вступления предлагается изменить на 1 июня 2022 года, запланированный срок вступления в силу 1 сентября 2022 года, сказал Крашенинников.