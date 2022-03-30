Ижевск, 30 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В деятельности семи предприятий нефтегазового комплекса в Удмуртии выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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В процессе работы по добыче углеводородов предприятия осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосфере, при этом в нарушение федерального законодательства компании не проводят снижение выбросов в установленном порядке в периоды неблагоприятных метеоусловий.

В адрес руководителей предприятий внесены представления об устранении нарушений, а также возбуждены дела об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий»).

По решению Росприроднадзора виновным лицам назначены наказания в виде предупреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, Горный Алтай является самым чистым регионом России, ранее заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Лидером по загрязнению воздуха является Красноярский край, где общий общий объем выбросов в атмосферу составляет 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), что равнозначно 30 тыс. вагонов.

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