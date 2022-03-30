Москва, , 10:47 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела Донецка украинскими войсками, в результате которого снаряд попал в многоквартирный дом. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба СК.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В СК рассказали, что в Донецке в результате обстрела украинских войск погиб один человек, ещё четверо пострадали при обрушении верхних этажей многоквартирного дома.

Бастрыкин поручил ГСУ СК России «принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных», проинформировали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по жилому дому был нанесён с использованием РСЗО «Ураган».