Москва, 30 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Несмотря на существование ряда трудностей из-за санкций Запада, глобальные ограничения не смогут затронуть Россию. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

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«Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас всё ещё пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее, глобально ограничить Россию не получается», — написал Медведев.

По его словам, Россия оказалась готовой ко «вполне предсказуемым атакам»: «Это обидно для наших «друзей» в Европе и за океаном. Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчётов за газ с недружественными странами. Поэтому коллапс — только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня. Не более».

Он напомнил о том, что президент США Джо Байден недавно признался, что санкции никого не остановят, «но важно, чтобы сохранялась боль»: «No comment».