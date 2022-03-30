Черкесск, 30 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней 43-летний житель Адыге-Хабльского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ходе которого установлено 43 эпизода совершения преступления, сообщили 30 марта в пресс-службе регионального управления СКР.

Насилие

В настоящее время расследование дела подошло к концу. Как выяснили следователи, с сентября 2015 года по август 2021 года обвиняемый во время отсутствия жены вступал в половую связь с несовершеннолетней падчерицей.

«Используя беспомощное и испуганное состояние несовершеннолетней падчерицы, после угроз применить в отношении нее физическую силу, насиловал последнюю», — говорится в сообщении СК.

Насильника задержали и поместили под арест. Он признался в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: В Красноярском крае отец-педофил шесть лет насиловал своих детей