Москва, , 11:41 — REGNUM Клиенты сервиса доставки еды «Яндекс.Еда» обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы. Об этом 30 марта пишут «Ведомости».

«Яндекс. Еда» Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Причиной подачи иска стала утечка персональных данных пользователей сервиса. Как указано в заявлении, это является нарушением закона «О персональных данных».

ИА REGNUM напоминает, что 2 марта 2022 года сервис сам сообщил об утечке данных из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников». Позже, 23 марта, Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ — максимальный штраф предусматривает до 100 000 руб.

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