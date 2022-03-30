Якутск, 30 марта 2022, 10:59 — REGNUM Якутия торгует в основном с дружественными странами. По словам министра по внешним связям и делам народов республики Гаврила Кириллина, 70% производимых в республике товаров экспортировались в государства, которые не ввели санкции в отношении России, сообщило ЯСИА.
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Оставшиеся 30% намерены переориентировать на другие рынки. В этом предприятиям намерен помочь оперативный штаб региона, задача которого — повысить устойчивость экономики Якутии. Гаврил Кириллин считает, что сейчас экономика столкнулась с определенными вызовами, связанными с введением санкций со стороны западных стран.
Как сообщало ИА REGNUM, готовность адаптироваться к новым условиям на фоне санкционного давления выразили предприятия территорий опережающего развития Якутии и Арктической зоны РФ. Работа на них будет продолжена, несмотря на сложности.