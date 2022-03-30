Якутск, 30 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Якутия торгует в основном с дружественными странами. По словам министра по внешним связям и делам народов республики Гаврила Кириллина, 70% производимых в республике товаров экспортировались в государства, которые не ввели санкции в отношении России, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Оставшиеся 30% намерены переориентировать на другие рынки. В этом предприятиям намерен помочь оперативный штаб региона, задача которого — повысить устойчивость экономики Якутии. Гаврил Кириллин считает, что сейчас экономика столкнулась с определенными вызовами, связанными с введением санкций со стороны западных стран.

«Исходя из географического положения республики и транспортной инфраструктуры, а также учитывая фактор санкционного давления, наиболее потенциальными и эффективными зарубежными рынками для нас остаются страны Юго-Восточной Азии. По итогам 2021 года экспорт в дружественные страны, которые не ввели и не присоединились к западным санкциям, составляет почти 70% от общего объёма экспорта», — отметил министр по внешним связям Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность адаптироваться к новым условиям на фоне санкционного давления выразили предприятия территорий опережающего развития Якутии и Арктической зоны РФ. Работа на них будет продолжена, несмотря на сложности.