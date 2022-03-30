Ульяновск, , 10:42 — REGNUM В Ульяновской области планируют вернуть в плановый режим работы два учреждения здравоохранения, работающие как ковидные госпитали. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В региональном минздраве заявляют, что ежедневно анализируется вопрос госпитализации ковидных больных и эффективность использования коечного фонда.

«Развёрнуто 1123 койки для лечения пациентов с COVID-19, свободный фонд составляет более 50%», — сказал министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков.

По его словам, 10 апреля планируется вернуть в плановый режим оказания помощи ковидный стационар ЦК МСЧ. Кроме того, «в скором времени» предполагается перепрофилирование одного из корпусов стационара ЦГКБ.

Напомним, что в Ульяновской области снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. В частности, 29 марта официально выявлен 441 носитель SARS-CoV-2, что на 41 меньше, чем было подтверждено 28 марта. За последние сутки заболеваемость сократилась на 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала вакцинации от ковида привились более 702 тыс. жителей Ульяновской области (88,5% от подлежащего вакцинации), из них двумя компонентами — более 545 тыс. человек.

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