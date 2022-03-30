Москва, , 10:42 — REGNUM По итогам торгов 29 марта рубль в очередной раз закрылся ростом. Укрепление рубля против доллара было сильнее за счет активных продаж доллара на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль снизилась на 5,01%, до 85,25 руб. впервые с конца февраля, евро/рубль — на 2,58%, до 94,10 руб., фунт/рубль — на 0,86%, до 115,00 руб.

Участники рынка позитивно отреагировали на результаты переговоров России и Украины, которые состоялись в Турции.

Они реагировали больше на слово «деэскалация», хотя по факту две стороны просто обменялись предложениями по урегулированию военного конфликта.

Минобороны РФ пообещало снизить военную активность на киевском и черниговском направлении в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров.

Курс доллар/рубль протестировал уровень 82,95 рубля за доллар, курс евро/рубль упал до 92,10 руб.

Утром 30 марта на торгах в Азии нефть торгуется по $110,86 за баррель. На Форекс за один доллар давали 88 рублей.

Сегодня, 30 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:22 по мск, курс доллара снизился на 1 рубль 08 копеек, до 84,16 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 93,47 рубля.

В ближайшее время рубль продолжит получать поддержку от ограничительных мер ЦБ России. К 1 апреля ожидается укрепление рубля к доллару до 80 руб., единой валюте — до 87 руб.

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