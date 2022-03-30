Нью-Йорк, США, 30 марта 2022, 10:42 — REGNUM Американская исполнительница Энджел Олсен вернулась с анонсом о своем предстоящем альбоме Big Time и представила его лид-сингл All The Good Times. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Энджел Олсен
Певица Энджел Олсен
Скриншот The Line Of Best Fit

All The Good Times — первый релиз Олсен с момента выхода мини-альбома Forever в начале марта. На новый сингл был снят клип под руководством Кимберли Стаквиш.

Новый сингл войдет в предстоящий альбом Олсен Big Time, который последует за альбомом 2020 года Whole New Mess. Big Time был записан и смикширован с сопродюсером Джонатаном Уилсоном в его студии Fivestar Studios в Топанге, Калифорния.