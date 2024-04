Нью-Йорк, США, 30 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Американская исполнительница Энджел Олсен вернулась с анонсом о своем предстоящем альбоме Big Time и представила его лид-сингл All The Good Times. Об этом 29 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Певица Энджел Олсен

All The Good Times — первый релиз Олсен с момента выхода мини-альбома Forever в начале марта. На новый сингл был снят клип под руководством Кимберли Стаквиш.

Новый сингл войдет в предстоящий альбом Олсен Big Time, который последует за альбомом 2020 года Whole New Mess. Big Time был записан и смикширован с сопродюсером Джонатаном Уилсоном в его студии Fivestar Studios в Топанге, Калифорния.