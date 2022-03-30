Москва, , 10:42 — REGNUM Переговоры в Стамбуле проходят в рамках целей и задач, сформулированных президентом России Владимиром Путиным: «Защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Об этом ИА REGNUM заявил председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

«Сейчас политики, эксперты, граждане в социальных сетях активно комментируют итоги пятого раунда переговоров, проходивших в Стамбуле, — сказал Зорин. — Оценки самые разные, приводятся мнения, нередко исключающие друг друга. Предложил бы не торопиться с выводами и рекомендациями. Эти переговоры — не прогулка по Крещатику в майский солнечный день и не скорый поезд Киев — Москва образца 1990 года».

По его словам, в рамках специальной военной операции России на Украине реализуются следующие цели и задачи: демилитаризация и денацификация Украины, предание суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

«Дадим возможность переговорщикам вести переговоры, а армии России, ДНР и ЛНР — спецоперацию, — подчеркнул Зорин. — Единственное, что от нас сейчас необходимо, это гражданская сплоченность и всемерная поддержка президента Путина. Будем и дальше поддерживать российских военнослужащих, оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса и всей Украине, пострадавшим от неонацистов».