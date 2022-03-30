Хожув, , 10:41 — REGNUM Сборная Польши одержала победу над командой Швеции в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

На 49-й минуте польский нападающий Роберт Левандовский реализовал пенальти. На 72-й минуте полузащитник Пётр Зелиньский удвоил преимущество сборной Польши.

Таким образом, сборная Польши вышла на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Национальная команда Швеции пропустит турнир.

Напомним, 24 марта в Москве должен был состояться матч между сборными России и Польши в рамках отбора на ЧМ-2022. Однако ФИФА отстранила российскую команду из-за специальной военной операции по денацификации Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Польши вышла в финал отбора к ЧМ-2022 без матча с Россией