Дальнегорск, Приморский край, , 10:45 — REGNUM В Дальнегорске возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального центра детского творчества. Она подозревается в превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По версии следствия, в 2021 году Виктория Баркаева в должности директора издавала приказы «о поощрении сотрудников» и на этом основании им выплачивалась денежная премия. После поступления денежных средств на банковские счета сотрудников учреждения, подозреваемая давала указание о необходимости возврата ей части премий. Таким образом, сотрудники, опасаясь негативных условий работы со стороны директора, переводили ей на банковский счет деньги. Выяснилось, что фигурантка нарушила права пяти подчиненных, которые перевели ей от 5 тыс. до 19 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени перед судом предстанет сотрудница городской поликлиники № 1, которая обвиняется в хищении более 2,2 млн рублей.