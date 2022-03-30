Пенза, 30 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Пензе в этом году капитально отремонтируют школы №46 и №52, а также лицей №29 и гимназию №53. Данные учебные заведения стали участниками федеральной программы, сообщает городское управление образования.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

Ремонтные работы в гимназии начнутся в ближайшие дни. Зданию около 60 лет. Строителям предстоит восстановить кровлю, коммуникации и перестроить пищеблок. Ремонт планируют проводить, не нарушая учебный процесс. Основные виды работ намечены на лето. Руководство гимназии заверяет, что постараются выполнить восстановительные работы согласно контракту, в котором срок окончания капремонта зафиксирован 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Пензенская область получит федеральные средства на ремонт и оснащение школ в размере 583 200,2 тыс. рублей.

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