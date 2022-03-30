Донецк, , 10:39 — REGNUM На протяжении трех недель в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке пострадали 700 объектов, включая детские сады и школы. Об этом 30 марта заявил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

Обстрел Mil.gov.ua

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«Обстрелы не прекращаются. Буквально за последние три недели порядка 700 объектов повреждены. Это школы, садики, жилой фонд», — сказал он.

Также Кулемзин добавил, что он уверен в том, что украинская сторона ведет обстрел гражданских объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики утром 30 марта произвели обстрел Донецка и Александровки из артиллерии калибра 122 мм.