Москва, 30 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам западных стран, заявил 30 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. Это обидно для наших «друзей» в Европе и за океаном. Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчетов за газ с недружественными странами», — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что «коллапс — только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть все это в хронике дня», и не более.